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Раскрыты подробности жизни российского шпиона в Австрии

Фото: www.globallookpress.com
Известно, что экс-полковник был неприхотлив в быту

Разведчик, жалование которого составило €300 тыс., был одинок. У него не было друзей и подруг, его персона не привлекала внимания, – в общем, он вел чуть ли не затворнический образ жизни.

Правда, зарплата, которую называют австрийцы, – это не ежемесячный доход российского шпиона, а получка за десятилетия службы. Секретную информацию выдали участники следствия Минобороны изданию Kronen Zeitung. Они же назвали спецагента "серой мышью Путина" и озвучили газете показания его бывших коллег.

"У него не было друзей, приятелей, ничего личного", – говорится в материале.

Известно также, что на закате своей карьеры экс-полковник трудился в отделе планирования и организации работы. Каких-либо увлечений офицер не имел, жил весьма скромно.

"Полковник был серой мышью Путина. Но, возможно, мы еще найдем что-нибудь интересное – в тихом омуте, как известно, черти водятся", – цитирует издание одного из осведомителей.

Прежде на его страницах фигурировала информация, что военнослужащий на протяжении 20 лет "сливал" в Москву важную информацию. Десятью годами ранее он был завербовал в Тегеране. Важные сведения он систематически сообщал некоему Юрию, который был якобы его куратором.

Утверждается также, что бывший полковник не работал с секретными документами и все же умудрялся передавать в Россию ценную информацию. Например, о вооружении и об особенностях поведения высокопоставленных военных. Эти данные могли быть полезны при переговорах и вербовке новых лиц. 

Напомним, шпионский скандал развязала Австрия. Канцлер страны Себастьян Курц заявил о задержании экс-полковника, который более 20 лет "сливал" важную информацию РФ. Дело новоявленного спецагента возмутило российское Министерство иностранных дел. Глава ведомства Сергей Лавров укорил австрийцев в отсутствии языка дипломатии и фактов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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