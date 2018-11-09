Позитивные отношения между странами ждут испытания на прочность

Российского министра возмутило поведение австрийских политиков на фоне дела новоявленного спецагента. Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что передаст Вене через австрийского посла, как следует использовать язык дипломатии.

Бездоказательно обвиняя Москву в шпионаже, европейское государство идет по пути западных держав, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ. В связи с этим российская сторона выразила протест послу Австрии в России Йозефу Айнгеру.

В заявлении на сайте МИД говорится, что Вена вместо цивилизованного диалога использует принцип "сенсационного вброса информации в СМИ и публичного требования от нас объяснений".

"Такой подход мы не приемлем", – заключили российские дипломаты, акцентировав внимание на том, что взаимоотношения РФ и Австрии некогда "отличались позитивной динамикой".

Сегодня посла европейского государства вызвали на ковер в российское министерство.

Как сообщает РИА "Новости", Айнгер поприветствовал прессу на русском языке и молниеносно удалился из здания МИД, не удовлетворив любопытство журналистов.

Напомним, шпионский скандал развязала Австрия. Канцлер страны Себастьян Курц заявил о задержании экс-полковника, который более 20 лет "сливал" важную информацию РФ.