США поставят заслон на пути "Северного потока - 2"

Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода

Строительство подводного трубопровода, по которому Европа получит дополнительные объемы российского газа, является геополитическим проектом. Его реализация может поставить Евросоюз в уязвимое положение. А это значит, что Америка обязана вмешаться, заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.



"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении (я не буду сейчас их перечислять), чтобы остановить этот проект", – заявил дипломат, выступая в Брюсселе. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Сондленда, США не хотят, чтобы европейцы оказались в неприятной ситуации. Но, к счастью, у Вашингтона "есть много инструментов", и он пока "не использовали их все, чтобы затормозить реализацию".

"Мы полагаем, что оппозиция "Северному потоку - 2" в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии – это нехорошее геополитическое решение", – заявил представитель американской дипломатии.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявлял, что американский сжиженный природный газ может стать дополнительным источником для диверсификации поставок газа в Европе. Однако, по данным Еврокомиссии, стоимость сжиженного газа из США с учетом транспортных расходов будет примерно на 30% выше цены трубопроводного газа из России.

В Кремле не раз говорили о том, что, запугивая Европу "газовой зависимостью" от России, Соединенные Штаты преследуют исключительно меркантильные интересы. Они стремятся отвоевать у России европейский газовый рынок.

У "Северного потока – 2" в Европе имеется немало сторонников. Канцлер ФРГ Ангела Меркельне раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно как коммерческий проект. Но при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Москва не против сохранить поставки через украинского направления, однако продуктивным переговорам мешает позиция "Нафтогаза Украины".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сдать трубопровод в эксплуатацию планируется в конце 2019 года. Владельцем трубы будет российский "Газпром". Строительство газопровода наполовину оплачивается консорциумом европейских инвесторов.