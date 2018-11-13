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"Северный поток-2" построят вопреки суду над "Газпромом"

Фото:DPA/TASS
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Иностранные инвесторы исправно перечисляют деньги на строительство

Реализация проекта "Северный поток-2" не зависит от тяжб между "Газпромом" и "Нафтогазом".  Об этом заявил глава компании Wintershall Марио Мерен.

"Судебные споры "Газпрома" и "Нафтогаза" не повлияли на реализацию первого "Северного потока". И я настроен оптимистично относительно проекта "Северный поток – 2", – подчеркнул Мерен на пресс-конференции в Абу-Даби.  

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Он отметил, что проект реализуется по графику, финансирование от партнеров поступает вовремя. В частности, Wintershall обязалась предоставить компании-оператору Nord Stream 2 AG около €950 млн – и уже почти половину этой суммы перечислила, передает "Интерфакс".

"Северный поток – 2" должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Единственным акционером компании – оператора проекта является российский "Газпром". При этом немецкие компании Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британо-голландская Royal Dutch Shell выступают соинвесторами проекта.

Ранее стало известно, что суд в Швейцарии вынес постановление о запрете выплат "Газпрому" доходов от газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в качестве обеспечительной меры по иску "Нафтогаза Украины". Москва опротестовала это решение.

Николай ВИКТОРОВ
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