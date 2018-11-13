"Турецкий поток" закончат скоро

Строительство морской части вышло на финишную прямую

Всего двадцать с небольшим километров отделяют газовую трубу от берега. Такими темпами подводный участок магистрали закончат к концу этой недели.

По подсчетам EADaily, за основу которых взяты данные навигационного портала Marinetraffic, его достроят к ближайшему воскресенью, 18 ноября. Такой прогноз сделан, исходя из скорости, с которой работает трубоукладочное судно Pioneering Spirit, – это 3,5 км в сутки.

Ранее сообщалось, что на открытии морской части "Турецкого потока" будет присутствовать российский президент Владимир Путин. Его визит намечен на понедельник, 19 ноября.

Полностью же южная газовая магистраль заработает в 2020 году. Общая длина ее подводных ниток, строительство которых длилось полтора года, составляет 930 километров.