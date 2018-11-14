"Северный поток – 2" достроят назло Америке

Планы США сорвать реализацию проекта обречены на провал

Вашингтон при всем желании не сможет помешать строительству российского газопровода. Ему не помогут даже некие "действенные инструменты", о которых говорят представители Госдепа. В этом журналистов заверил глава "Газпрома" Алексей Миллер.



"Ну вы же все сами видите – 200 км уже построили. И остальное достроим", – заявил руководитель корпорации "Коммерсанту", когда его попросили прокомментировать обещание американцев помешать "стройке века".

Накануне посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у его страны есть много возможностей прекратить возведение "Северного потока – 2". По его словам, это необходимо сделать как в интересах Соединенных Штатов, так и в интересах европейских стран.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении (я не буду сейчас их перечислять), чтобы остановить этот проект", – сообщил дипломат.

За день до этого власти Украины объявили о том, что они заключили с американцами своеобразный пакт, направленный на блокирование строительства "Северного потока – 2". Соответствующие заявления сделали президент страны Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин. В дипломатическом ведомстве это объяснили тем, что проект якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность".

Российские эксперты скептически отнеслись к такого рода заявлениям. "Соединенные Штаты в конфигурации своих действий на европейском энергетическом пространстве "Северный поток – 2" учитывают, как конструкцию, которая будет существовать. Со стороны Америки ни о каком противодействии речи не идет. Украина, конечно, будет мешать любому проекту, связанному с Россией", – завил политолог Александр Асафов.

Однако в свете сделанных позднее Гордоном Сондлендом заявлений его позиция кажется излишне оптимистичной и благодушной.

"Северный поток – 2" обеспечит поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год. Проект планируется завершить к концу 2019 года. Строители уже проложили 200 км газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии.