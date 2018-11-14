Меркель окончательно решила судьбу "Северного потока - 2"

Европа не сможет обойтись без поставок из России, и точка

Для нормального удовлетворения спроса на энергоносители в Европе в числе поставщиков должна присутствовать РФ. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Европарламенте. Тем самым она дала понять, что проект нового российского газопровода будет реализован несмотря ни на что.



"Если мы хотим отказаться от угля, то должны будем использовать больше газа в переходное время. Это означает, что импорт газа должен быть диверсифицированным. Мы не можем исключить Россию из числа источников", – приводит слова руководителя немецкого правительства ТАСС.

Вопрос диверсификации поставок поставлен во главу угла. "Европа не может вообще не зависеть от российского газа, но она может диверсифицировать свои источники", – отметила канцлер.

По ее словам, Украина в любом случае должна сохранить роль страны-транзитера. Однако полностью зависеть от этого маршрута поставок Европа не может. Поэтому европейским потребителям жизненно необходим "Северный поток – 2".

Ангела Меркель ранее уже неоднократно выражала поддержку "Северному потоку – 2", подчеркивая, что это исключительно коммерческий проект. В противовес ей США и их европейские сателлиты неоднократно призывали препятствовать проекта. Критику газопровода Кремль связывает с попыткой продвинуть на европейский рынок американский сжиженный природный газ, который стоит на 40% дороже российского.

В начале этой недели американские сенаторы предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России. Они разработали законопроект, согласно которому США могут выделить Европе $1 млрд на финансирование энергетических проектов, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и "противостоять влиянию России", сообщается на сайте одного из американских законодателей.

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд накануне заявил, что у его страны есть много возможностей прекратить возведение "Северного потока – 2". На это глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что Вашингтон при всем желании не сможет помешать строительству российского газопровода. "Ну вы же все сами видите – 200 км уже построили. И остальное достроим", – пообещал он.

"Северный поток – 2" обеспечит поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м в год. Проект планируется завершить к концу 2019 года. Строители уже проложили 200 км газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии.