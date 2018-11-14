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Евросоюз вступился за "Северный поток - 2" вопреки угрозам США

Фото: www.globallookpress.com
Угрозы Вашингтона в отношении российской трубы не возымели эффекта на Брюссель

Тема возможного введения Соединенными Штатами санкций за реализацию строительства газопровода "Северный поток – 2", судя по всему, начинает раздражать чиновников Евросоюза. Так сегодня официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отказался комментировать журналистам заявления американских властей о таких перспективах.

"У нас есть контракт доверия с США, который мы согласовали в июле. И это наш приоритет, над которым мы работаем", – цитирует ТАСС грека.

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Однако "СП-2" он все-таки уделил некоторое внимание. И складывается впечатление, что ЕС проект все-таки нужен и, более того, в Брюсселе его признают коммерческим, на горе Киеву. Необходимо лишь приблизить европейцев к управлению газовыми рычагами.

"По "Северному потоку – 2" наша позиция полностью известна. Мы об этом говорили и повторяли. Мы подчеркивали коммерческий характер этого проекта. Мы сказали, что есть пробелы в законодательстве Евросоюза, которые, если их устранить, позволят нам иметь более весомый голос", – заявил Схинас.

Он напомнил, что ЕК предложила мандат, который позволил бы комиссии иметь больше рычагов в проекте газопровода, пишет "Интерфакс". Т.е. Брюссель хочет договориться с Москвой, чтобы наша труба подпала под действие дискриминационного для РФ Третьего энергопакета ЕС. Еврокомиссия добивается права заключить с Россией межправительственное соглашение, в которое она жаждет включить основные принципы вышеозначенного европейского документа, в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей.

Сей мандат болтается в ЕС с июня нынешнего года, но страны-члены организации все-никак его не хотят выдать ЕК. В союзе нет консенсуса по этой идее, как среди сторонников "СП-2", так и среди противников, как среди участников строительства, так и среди тех, кто вообще далек от нашей трубы. В Москве же вообще не понимают, каким боком к "Северному потоку – 2" относится Еврокомиссия, да и в целом ЕС.

"Зачем нужен мандат на переговоры, кого с кем? Проект "Северный поток - 2" реализуется коммерческими компаниями, инвестиции берут на себя европейские предприятия и "Газпром". Все регулируется европейскими законами, мы, с юридической точки зрения, не понимаем, зачем нужен этот мандат", – заявил еще в сентябре 2017 г. глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Что касается угроз Вашингтона, то на днях о санкциях заикнулся министр энергетики США Рик Перри. В ходе совместной пресс-конференции 8 ноября с польским коллегой Кшиштофом Тхужевским американец заметил, что президент Дональд Трамп сохраняет возможность введения ограничительных мер за реализацию "Северного потока – 2".

Николай КАЦАПОВ
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