России нужна труба не прибыли ради, а для борьбы с капиталистами, уверен польский премьер

Запуск "Северного потока – 2" приведет к ужасающим последствиям для Европы, уверен польский премьер Матеус Моравецкий. По его мнению, российский газопровод спровоцирует войну на континенте. На эту мысль его надоумела фраза давно покойного вождя пролетариата Владимира Ленина.

"Вы будете удивлены тем, кого я процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты так жадны, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим", – обратился Моравецкий, которого цитирует PAP.

Он пояснил, что доходы от "Северного потока – 2" Россия будет тратить ни куда-нибудь, а на усиление своей военной мощи. И не просто так, а для нападения на Украину. Зачем это делать Москве, Моравецкий не стал уточнять. Он только добавил, что к тому времени газотранспортная система Незалежной станет никому не нужной. Видимо по этой причине Европа потеряет интерес к делам Украины и ее безопасности.

Премьер добавил, что именно учитывая подобные последствия запуска "Северного потока – 2", Польша ищет защиты у Америки.

Мы попросим американцев дать нам зонтик безопасности против России. Такова логика, о которой говорил Ленин", – заключил Моравецкий.







