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Украинцы в панике бегут из страны

Фото: www.globallookpress.com
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Сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности государства

Юлия Тимошенко всерьез обеспокоена количеством соотечественников, которые покидают Незалежную в поисках лучшей жизни. Люди уезжают за границу, чтобы заработать деньги, так как на Украине это сделать невозможно. 

Лидер партии "Батькивщина", посетовав на то, что людям приходится буквально выживать, отметила, что стремление несчастных не умереть от голода может привести к катастрофе в стране.

"Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", – заявила Тимошенко во время презентации "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого", трансляция которой шла на ее официальной странице в Facebook.

Согласно статистике властей Незалежной, напоминает агентство РИА "Новости", в стране проживает более 40 миллионов человек. При этом 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за рубежом, еще 9 миллионов – сезонно.

Правительство Украины и само признает, что страна обнищала и является самой бедной в Европе. Однако власти не предпринимают активных попыток изменить положение населения, а лишь ухудшают его. Украинцы от отчаяния готовы бежать даже в Крым, нарушая законы.  

Полина ИВАНОВА
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