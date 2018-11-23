Порошенко заподозрили в тайных контактах с Кремлем

Даже свои санкционные списки Россия согласовывала с главой Незалежной

Президент Украины Петр Порошенко наладил связь с Москвой через лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина. С таким сенсационным заявлением выступили журналисты программы "Схемы" – совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

Репортеры заявляют, что в течение четырех месяцев отслеживали посетителей украинского президента и заметили, что у него регулярно бывает Медведчук. Дескать, сначала тот открыто приезжал к зданию администрации президента в Киеве или к дому Порошенко, но потом охрана обнаружила слежку и стала прятать автомобиль политика.

Однако журналистам удалось заметить, что перед тем, как Россия ввела санкции против граждан Украины, Медведчук как минимум дважды встречался с Порошенко – не иначе как согласовывали эти списки, говорится в расследовании. При этом отмечается, что сам Медведчук летал в Россию только в этом году не менее 21 раза.

Репортеры откровенно называют лидера "Украинского выбора" пророссийским политиком и неформальным послом Киева в Москве, напоминая, что крестными родителями его дочери Дарьи являются президент Путин и жена российского премьера Светлана Медведева.

Между тем Медведчук входит в контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе, занимается переговорами об обмене и возвращении домой пленных. Именно на это указали в администрации Порошенко, комментируя расследование программы "Схемы".

"Президент Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", – передает УНИАН заявление пресс-службы главы государства.

Там подчеркнули, что ситуация с пленными – единственная тема, которую обсуждают политики, и отвергли все прочие подозрения.