Мелочь для Украины: под Полтавой угнали самолет

Жители страны от отчаяния начали красть все подряд

Из Украины пришла новость из серии, что называется, "дожили". В Полтавской области злоумышленники похитили с заброшенного аэродрома Ан-2, прихватив заодно 6 комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель.

О краже сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По мнению военного эксперта, летчика-инструктора Андрея Красноперова, подобное вряд ли можно встретить где-либо еще, кроме Незалежной.

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"Ситуация конечно уникальная, самолет не так то просто угнать, но это Украина, там сейчас все что угодно может происходить", – рассказал РИА ФАН Красноперов, отметив, что авиаугонщики должны были заранее подготовить место, куда самолет сядет. Возможно, это просто было ровное поле.

По мнению аналитика, "кукурузник" ждет печальная участь.



"Что же касается судьбы самолета, то его, скорее всего, просто распилят и сдадут как металлолом, так как самолет сделан из алюминия, а он сейчас дорогой", – подвел неутешительный вывод эксперт.

Он добавил, что на такое преступление угонщиков могла подтолкнуть только тяжелейшая экономическая ситуация, ведь если похитителей поймают, их ждет 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Политолог Семен Уралов, в свою очередь, считает, что этот вопиющий случай вписывается в недобрую традицию пожаров на украинских военных складах. "Это уже превратилось в бизнес, в котором участвуют, в том числе и силовики... Поэтому... похитителей не найдут, никто их искать не собирается", – приводит слова Уралова РИА "Новости".

На фоне такого "бизнес-климата" этот инцидент не более чем "мелкое мародерство", заключил эксперт.



