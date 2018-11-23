Порошенко признался во вранье украинцам

Украинский президент раскрыл свои уловки

Петр Порошенко заявил, что специально объявлял неверную дату начала ввода безвизового режима с Евросоюзом.

По словам главы Незалежной, он выбрал такую стратегию, чтобы оказать давление на ЕС, сообщает "Европейская правда".

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Порошенко вспомнил о своих тонких дипломатических ходах на встрече со студентами, которые среди прочего спросили его о дате вступления Незалежной в семью европейских народов.

"Друзья, не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то ухватится за дату, дальше будут говорить: "Зрада! Это конец! Все пропало!" Это то же самое, что было с безвизом", – посоветовал украинский президент.



Он напомнил, что дата наступления долгожданного безвизового режима переносилась 4 раза, и критики были изрядно обескуражены, когда соглашение между Киевом и Брюсселем все же было достигнуто.

Правда, Порошенко не стал напоминать, что та же Турция является ассоциированным членом Евросоюза с 1963 г., однако до сих пор официально не вступила в ЕС. Так что Украина может ждать еще очень долго.