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Порошенко обвинил Путина в нарушении международного права по Крыму

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
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Глава Незалежной пытается докричаться до Москвы

Сегодняшний визит президента России Владимира Путина в республику Крым снова вызвала истерику в Киеве. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что наш полуостров "всегда" был территорией Незалежной и, как он уверен, им останется.

С данным комментарием глава государства выступил в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Андреем Киской.

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"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я отдельно отмечу, пусть нас услышат в России: Крым русским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет. В данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права", – отметил пан Порошенко.

Он напомнил, что Москва находится под санкциями, в том числе из-за полуострова, а в ситуации с нынешней поездкой Путина в Крым дал задание украинскому МИД отреагировать. Надо полагать, скоро Киев пришлет в РФ очередную ноту протеста.

Был на пресс-конференции и еще один знаковый момент – Киска поддержал мнение Петра Алексеевича в том, что газопровод "Северный поток – 2" исключительно, как они оба считают, политический проект.

"Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае! Это только политический проект", – подчеркнул Киска.

А пан Порошенко добавил, что сегодня стороны "провели переговоры по координации усилий по недопущению строительства политически мотивированного российского проекта "Северный поток – 2".

Между тем лишь в начале октября глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, будучи в Москве, на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым был несколько осторожен в выражениях. Он обрисовал две точки зрения Братиславы на "СП-2".

"Позиция Словакии по вопросу "Северного потока – 2" достаточно ясная: для нас важно, чтобы в результате этого проекта не ослабилась энергетическая безопасность Европы. И конечно, для нас очень важно, чтобы продолжилась роль Словакии как транзитного государства для транзита российского газа в Западную Европу. Мы эту роль надежно выполняем много лет. И мы уверены, что если что-то не испорчено, то не надо и исправлять", – заявил тогда Лайчак.

Ранее сегодня Путин прибыл в Ялту, где провел расширенное заседание президиума Госсовета в новом формате "неформального диалога" с губернаторами. Глава России призвал собравшихся руководителей регионов добиваться результатов не на бумаге и не в отчетах, а в реальной жизни на своих территориях, сообщает "Крыминформ".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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