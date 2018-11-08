Украина пытается уничтожить туризм в Крыму

Ради этой цели власти Незалежной приняли закон об уголовной ответственности за нарушение границы

В Крыму уверены, что попытка Украины навредить полуострову провалится: нововведение скорее ухудшит ситуацию в Незалежной. Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что власти соседнего государства сами лишают себя туристов.

"Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток. Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма", - прокомментировал Черняк новый украинский закон.

Глава комитета полагает, что путешественники, которые ездили в Киев и Одессу, не захотят больше посещать эти города. Он считает, что враждебность Украины их насторожит.

По мнению Черняка, новый закон поспособствует тому, что бизнес между двумя государствами прекратится. Он предположил в разговоре с агентством РИА Новости, что маразм киевских властей дойдет до такой степени, что они под угрозой уголовной ответственности запретят украинцам ездить в Россию.

Петр Порошенко подписал закон, по которому россиянам, незаконно пересекающим госграницу, грозит тюремное заключение. Действие документа распространяется и на полуостров, который правительство Незалежной считает своим. По законам страны, россияне могут попасть в Крым только через украинские блокпосты.