Киев продолжает вытягивать средства у Москвы

"Нафтогаз" продолжает "доить" российский газовый концерн. Украинская компания решила не дожидаться, когда "Газпром" начнет выплачивать ей пеню, которые набежали после решения Арбитражного суда по транзитному контракту.

"НАК "Нафтогаз Украины" направила ПАО "Газпром" заявление о зачете переплат за транзит газа в октябре этого года в сумме 3,8 млн дол. США в счет погашения пени", – говорится на сайте украинской компании.

Ранее "Нафтогаз" зачислил на погашение пеней $18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе и сентябре.

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с российской газовой компании в пользу "Нафтогаза" $4,637 млрд компенсации за недопоставку транзитного газа. Всего российская сторона должна выплатить Украине более $2,5 миллиардов.