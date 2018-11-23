Раскольник объявил украинцев самым многочисленным народом в Российской Империи и СССР

С новым историческим фактом выступил сегодня в стенах Верховной рады глава украинской неканонической церковной структуры Филарет. Он утверждает, что руководство СССР в 1932-1933 годах решило "уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом".

"Причина голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе – 85 миллионов, а россиян – 65 миллионов. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это – одна причина", – цитирует главу УПЦ КП агентство НДР.

По его данным, перепись населения 1939 г. свидетельствовала о том, что украинцев стало 65 млн, а русских, наоборот, больше.

"Вторая причина – слова (члена коллегии Наркомата тяжелой промышленности СССР Николая) Бухарина, который сказал: кто владеет хлебом, тот имеет власть", – продолжил Филарет.

Раскольник считает, что поскольку хлебом владели украинские крестьяне, поэтому у них и была власть. Отсюда вывод: процесс коллективизации начался для того, чтобы передать хлеб в руки советской власти.

"Это была вторая причина уничтожения украинцев – чтобы завладеть хлебом", – подчеркнул Филарет.

Остается загадкой, где он взял все эти цифры. Также оставим на совести раскольника тот факт, что от голода в тридцатых годах прошлого века десятками тысяч умирали русские, белорусы, казахи, разные народы на Кавказе.

