Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Филарет назвал две причины голодомора на Украине

Филарет. Фото: www.globallookpress.com
Раскольник объявил украинцев самым многочисленным народом в Российской Империи и СССР

С новым историческим фактом выступил сегодня в стенах Верховной рады глава украинской неканонической церковной структуры Филарет. Он утверждает, что руководство СССР в 1932-1933 годах решило "уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом".

"Причина голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе – 85 миллионов, а россиян – 65 миллионов. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это – одна причина", – цитирует главу УПЦ КП агентство НДР.

По теме

По его данным, перепись населения 1939 г. свидетельствовала о том, что украинцев стало 65 млн, а русских, наоборот, больше.

"Вторая причина – слова (члена коллегии Наркомата тяжелой промышленности СССР Николая) Бухарина, который сказал: кто владеет хлебом, тот имеет власть", – продолжил Филарет.

Раскольник считает, что поскольку хлебом владели украинские крестьяне, поэтому у них и была власть. Отсюда вывод: процесс коллективизации начался для того, чтобы передать хлеб в руки советской власти.

"Это была вторая причина уничтожения украинцев – чтобы завладеть хлебом", – подчеркнул Филарет.

Остается загадкой, где он взял все эти цифры. Также оставим на совести раскольника тот факт, что от голода в тридцатых годах прошлого века десятками тысяч умирали русские, белорусы, казахи, разные народы на Кавказе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США придется слушать Шойгу вместо Лаврова

Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов

"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей