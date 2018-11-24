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Вашингтон нашел виновных в массовой гибели людей на Украине

Фото: www.globallookpress.com/ Svancara Petr
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Американцам вновь привиделась рука Кремля

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт утверждает, что Россия разрушает стремление Украины присоединиться к Западу.

По ее словам, 85 лет назад Иосиф Сталин намеренно морил голодом украинцев и фактически уничтожал народ, что сейчас повторяет и Кремль.

"Сегодня украинцы вновь умирают в результате попыток России уничтожить личность народа Украины и разрушить их устремления к Западу. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тысяч человек", – цитирует Науэрт РИА "Новости".

При этом она подчеркнула, что Москва не сможет сломить украинский дух. Хезер добавила, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Киева в выборе собственного пути развития.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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