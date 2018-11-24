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Киев пожалуется в ООН на действия Москвы в Азове

Фото: www.globallookpress.com/ most. life
Порошенко не может смириться с потерей контроля над морем

Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что Незалежная готовит проект резолюции для рассмотрения на Генассамблеи ООН о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", – цитирует ее УНИАН.

Кроме того, организация также рассмотрит вопрос о нарушениях прав человека в Крыму.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал ООН отреагировать на действия Москвы на полуострове и Азове.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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