Киев пожалуется в ООН на действия Москвы в Азове

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Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что Незалежная готовит проект резолюции для рассмотрения на Генассамблеи ООН о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей.
"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", – цитирует ее УНИАН.
Кроме того, организация также рассмотрит вопрос о нарушениях прав человека в Крыму.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал ООН отреагировать на действия Москвы на полуострове и Азове.
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