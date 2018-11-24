Порошенко обвинил Кремль во вмешательстве на выборах

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы пытается уже сейчас вмешаться в предстоящие выборы в стране.
По его словам, гражданам нужно сплотиться и противостоять "угрозе".
"И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки", – цитирует Порошенко РИА "Новости".
Политик подчеркнул, что Кремль готовит кибератаки, а также пытается влиять на население с помощью фейковых новостей и пропаганды.
Напомним, что в марте 2019 года в Незалежной запланированы президентские выборы.
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