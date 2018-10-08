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Голодомор 2.0: Украина стремительно вымирает

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Schemlyaev
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Страна вернулась в советское прошлое, от которого всеми силами пыталась избавиться

Население Украины вымирает быстрыми темпами без лекарств и еды. Можно говорить, что в Незалежной руководство устроило очередной голодомор. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, число украинцев сократилось на 10 миллионов, из которых 9 миллионов уехали из страны, а миллион умер. Правда, пан Мураев не уточнил, каким временным промежутком исчисляются такие страшные потери населения Украины.

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"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить себя питанием", – заявил народный избранник в эфире CapitalTV.

Нынешнюю демографическую ситуацию на Украине пан Мураев сравнил с голодом, случившемся на территории СССР в начале 30-х годов XX века.

"Можно злорадствовать, но не стоит. Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор?! С той скоростью, с которой вымирает украинская нация, население нашей страны, оно сопоставимо со скоростью голодомора", – возмутился нардеп.

Он отметил, что за эту ситуацию пока никто не отвечает, да и не будет, если виновники происходящего "сохранят власть".

По данным ООН, в 2018 г. Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим населением. Украинский Госстат сообщал, что в Незалежной в 2017-м проживало 42,3 миллиона человек.

Однако, по мнению экс-министра труда и социальной политики Украины Михаила Папиева, в действительности украинцев на 10 миллионов меньше, чем утверждает Госстат.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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