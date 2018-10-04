Американцы зафиксировали голод отдельно взятого народа

Законодатели США признал голодомор 1932-1933 годов в Украинской ССР геноцидом украинского народа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба посольства Украины в Соединенных Штатах на своем аккаунте в Facebook.

"Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где голодомор 1932-1933 гг признается геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сенат зафиксировал в документе выводы американской правительственной комиссии по голоду в Советской Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг геноцид против украинцев".

В резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, высказываются соболезнования жертвам и их семьям, содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

"Проект подобной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", – сообщили в диппредставительстве.

Резолюция о признании голодомора "геноцидом украинцев" была внесена в конгресс в начале нынешнего июня.

Напомним, голод 30-х прошлого века охватил, кроме Украины, целые регионы СССР – Поволжье, Центральное Черноземье, Южный Урал, Западную Сибирь, Северный Кавказ, Белоруссию и Казахстан. Эта трагедия стала результатом массовой коллективизации на селе, раскулачивания крепких крестьянских хозяйств, принудительных хлебозаготовок. По разным оценкам, около 40 млн советских граждан пострадали от голода, умерших, возможно, от 2 до 8 млн человек.

Когда американцы утверждают, что в голодном геноциде украинцев в УССР виноваты "Сталин и его окружение", хотелось бы пофамильных перечислений этого самого "окружения" и исполнителей, которое окажется с украинскими же корнями, а также фиксации смертей других национальностей на территории советской Украины.

