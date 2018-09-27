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Требования МВФ ударят по украинцам уже 15 октября

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak
продолжениеКиев смирился с российским Крымом
Стали известны условия, которые Фонд выдвинул Киеву для выделения кредита

Цены на газ для населения на Украине поднимут с 15 октября. Повышение тарифов составит 23%. Таково требование Международного валютного фонда (МВФ), на которое согласился Киев.

О том, что украинские власти ведут переговоры с МВФ о выделении новой финансовой помощи, было известно ранее. Однако ответственные лица Незалежной всячески уходили от ответа на вопрос, что конкретно придется сделать, чтобы получить деньги. Прошлую договоренность о кредите украинская сторона сорвала, и понятно, что перед выборами действующая власть не будет заниматься невыгодными для себя реформами. Но без поступления внешних средств страна обанкротится. Поэтому Киев и МВФ решили заключить новое соглашение – о stand-by-кредите, узнала "Экономическая правда".

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Пять-шесть миллиардов долларов на полтора года Украина может получить при четырех условиях. Во-первых, повышения цены на газ для населения. Вообще, МВФ настаивает на том, чтобы ставка для частных лиц и бизнеса была одинаковая. Но это означает рост тарифов для граждан на 40 с лишним процентов. Это чересчур для одновременного повышения. Поэтому пока сошлись на 23%. Понятно, что дорожающий газ потянет за собой подорожание многих товаров и услуг.

Второй момент – проведение антикоррупционной реформы. Третий – реорганизация Государственной фискальной службы: приведение ее к параметрам, которые укажет МВФ. И последний момент – бюджет Украины на 2019 год. Фонд требует показать ему окончательный вариант документа: если он окажется удовлетворительным, Киев получит возможность взять новый кредит у МВФ.

Напомним, что Украина уже имеет соглашение с МВФ от 2015 г. на предоставление 17,5 млрд долларов кредита несколькими траншами. Однако последний раз Фонд переводил Киеву деньги в 2017 г., а потом приостановил исполнение программы, поскольку Украина не выполняла свои обязательства.

В рамках сотрудничества с МВФ власти Незалежной за последние пять лет подняли стоимость газа для населения в 9,5 раза.

Николай ВИКТОРОВ
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