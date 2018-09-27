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Киев смирился с российским Крымом

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Власти Украины признались в получении помощи от "оккупантов"

При проходе двух кораблей незалежных военно-морских сил через Керченский пролив помощь им оказывали российские лоцманы. Украинским чиновникам пришлось признать этот очевидный факт, хотя ранее они всеми силами от него открещивались.

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что для прохода через мелководный Керченский пролив судам пришлось прибегнуть к услугам лоцманской службы Керчи. Российские лоцманы, по словам генерала, "провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли - сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".

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Взаимодействие с крымскими официальными учреждениями строго-настрого запрещено украинским законом об "оккупированных территориях". Но у моряков не было другого выхода: в противном случае они бы сели на мель, да и российские пограничники скорее всего попросту не пустили бы их под Крымский мост.

Чтобы защитить военных моряков от гнева разъяренной толпы, которая наверняка увидит в таком поступке проявление "зрады", Марчук сообщил, что прошедшие под мостом "Донбасс" и "Корец" – не боевые, а вспомогательные суда, поэтому они могли взять на борт представителей РФ. Вероятно, в Киеве опасались, что если пустить россиян на боевой корабль, они тут же выведают все военные тайны Украины, и гениальный план Петра Порошенко по созданию военно-морской базы на Азовском море потерпит неудачу.

Сделанное Марчуком признание противоречит тому, что ранее говорили представители Военно-морских сил Украины. По их словам, корабли "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", говорилось в официальном заявлении флота в Facebook.

В субботу, 22 сентября, вышедшие из Одессы украинские корабли – поисково-спасательное судно "Донбасс" и тянущий его морской буксир "Корец" – вошли в исключительную экономическую зону России. Их сопроводили сотрудники ФСБ. На следующий день в сопровождении российских кораблей береговой охраны и с российскими лоцманами на борту суда прошли под Крымским мостом. После этого представители ВМС Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России и пожаловались на то, что "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".

С российской стороны заявили о несостоятельности украинских претензий. Никаких опасных инцидентов и препятствий для кораблей Незалежной не создавалось, "все прошло по правилам, с соблюдением всех норм международного морского права и мер безопасности", заявил журналистам вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Андрей ФИЛАТОВ
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