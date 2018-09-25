Россию тащат в суд за помощь украинским кораблям

Киев как смог "отблагодарил" Москву за проводку судов под Крымским мостом

Военная прокуратура Незалежной собирается обратиться в международные судебные инстанции с жалобой на российских пограничников, которые якобы создавали "провокационные ситуации" при проходе судов ВМС Украины через Керченский пролив. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.



Для фиксации соблюдения российской стороной Конвенции ООН и международных соглашений на борту одного из судов находились представители военной прокуратуры Украины, написал Лысенко на своей странице в Facebook. Прокурорские сотрудники, по его словам, "обеспечили надлежащее документальное оформление провокационных ситуаций", якобы созданных военными РФ, чтобы использовать это впоследствии в международных судах.

О каких конкретно провокациях идет речь, прокуратура не сообщает. Представить доказательства на суд широкой публики Лысенко также не смог. Это дает основания предположить, что украинские политики, как и ранее, продолжают сыпать голословными обвинениями.

В субботу, 22 сентября, вышедшие из Одессы корабли Военно-морских силы Украины (ВМСУ) – поисково-спасательное судно "Донбасс" и тянущий его морской буксир "Корец" – вошли в исключительную экономическую зону России. Их сопроводили сотрудники ФСБ. Оказалось, что судна направляются один из портов на Азовском море для участия в создании новой военно-морской базы.

На следующий день в сопровождении российских кораблей береговой охраны и с российским лоцманом на борту украинские суда прошли под Крымским мостом. После этого представители ВМС Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России.

Накануне стало известно, что "Донбасс" и "Корец" пришли в мариупольский порт (об этом сообщил "Украинский военный портал"). Хотя первоначально украинская сторона заявляла, что корабли направляются в Бердянск.

В России все нападки из Киева опровергают. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что украинские суда прошли через пролив без проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось, "все прошло по правилам, с соблюдением всех норм международного морского права и мер безопасности".

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал заявление украинских военных моряков об "опасном поведении" российских пограничников проявлением информационной войны. Он выразил опасение, что провокации Незалежной в Азовском море будут продолжаться, передает РИА "Новости".