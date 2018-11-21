Глава Незалежной, не получив автокефалию для раскольников, переключился на "коммунистических диктаторов"

Украинского президента опечалил вчерашний провал в Верховной раде голосования за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, поэтому сегодня Петр Порошенко предложил парламенту иное название – Днепровская. Собственно, от декоммунизированного ранее центра региона Днепра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пан Порошенко уверен, что нынешняя его инициатива соберет необходимые для принятия законопроекта "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" 300 депутатских голосов.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель голодомора, геноцида украинского народа", – заявил Порошенко.

Необходимо напомнить, что крайне непопулярное среди местного населения название для города Днепропетровска (ранее Екатеринослав и недолгое время Новороссийск) – Сичеслав – отвергалось большинством жителей, поскольку часть слова слишком напоминала иное с неблагозвучным переводом. А так как неграмотные в мове (или из злого умысла) могут ошибиться в написании, то и предусмотрительные постмайданные вожди на Днепропетровщине в 2016 г. настояли на переименовании города в Днепр, как его укорачивали в народе во времена СССР. Но в случае с областью дело застопорилось.

В апреле текущего года 150 депутатов предложили Раде переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, но 20 ноября парламент отказался направлять соответствующий законопроект в Конституционный суд для оценки его конституционности. А это необходимо сделать перед голосованием за документ в первом чтении.

По мнению руководителя Украинского аналитического центра экономиста Александра Охрименко, сегодняшний демарш Петра Алексеича означает лишь одно – перед президентскими выборами занимается самопиаром, поскольку ничего существенного народу предложить не может.

"Все его переименования городов, областей – это абсолютно пустые действия, которые никак не помогут ему стать президентом еще раз. Но его советники считают по-другому", – сказал RT эксперт.

Охрименко считает, что вся затея с переименованием "очень глупое мероприятие" для экономики.

"Сам город Днепропетровск переименовали в Днепр. Теперь везде на Украине пишут Днепр и в скобочках "город". Соответственно, он предлагает переименовать и область. Причем это стоит очень много. Переименовать город уже было не дешево, тут еще дороже, потому что нужно менять все документы и так далее", – подчеркнул он.

Одним словом, больше пану Порошенко и украинским властям заняться нечем. Подумаешь, вся страна в дырявых трубах – газовых и водной коммуникации, о чем кричат специалисты, главное – окончательно покончить с большевиком Григорием Петровским.

Постскриптум: сеча – в переводе с украинского означает "моча".

