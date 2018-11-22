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"Бухой и еле языком волочил": Порошенко ушел в запой во время Евромайдана

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКрым пугает новым Майданом
Собутыльником президента Незалежной оказался мэр Киева Виталий Кличко

Петр Порошенко так много употреблял алкоголя, когда в Киеве происходили протесты на Майдане, что еле передвигался. Кутил лидер страны в компании главы столицы Виталия Кличко в Доме профсоюзов, где находился штаб революционеров. Однажды здание полностью пропиталось запахом спиртного.

О запое Порошенко в период с осени 2013 г. по конец зимы 2014 г. рассказал лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. Бывший подчиненный Арсена Авакова посетовал, что участники Евромайдана делились на две группы.

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Одни с отмороженными пальцами находились на баррикадах в 40-градусный мороз, других можно было отличить по пьяным лицам. Они, как отмечает издание "СвободнаяПресса", выступали на сцене Майдана, а потом ходили согреваться алкогольными напитками и икрой в Дом профсоюзов.

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…" – цитирует Киву издание "Царьград"

Как приводит слова бывшего сотрудника МВД "Пятый канал", во время акций протестов лидеры оппозиции, в том числе и Порошенко, совсем не занимались политическими делами, предпочитая выпивать. 

В среду, 21 ноября, на Украине отметили пятилетнюю годовщину начала протестов в Киеве. В 2013 г. главную площадь столицы заняли сторонники евроинтеграции, к которым присоединились националисты. Через три месяца в стране произошел госпереворот. 

Полина ИВАНОВА
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