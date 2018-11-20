В Незалежной одна беда идет за другой: теперь стране грозит масштабный прорыв труб и канализации

Только стало известно о надвигающейся в стране катастрофе в газораспределительной системе, где изношенность еще советского оборудования достигла масштабных размеров, а текучка кадров в энергетической отрасли настолько велика, что на аварии уже некому выезжать. И вот новая напасть. Тревогу забили представители водопроводно-канализационного хозяйства – скоро и помыться будет негде, и до ветру придется бежать на улицу.

Как сообщает ассоциация "Укрводоканалэкология", правительство вычеркнуло из проекта закона "О государственном бюджете на 2019 год" средства на программу "Питьевая вода Украины", принятую еще в 2011-м для поддержки отрасли водоснабжения.

"Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен за счет государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено лишь 208 млн грн", – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что на сегодня износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в Незалежной составляет более 50%, во много раз увеличилось количество аварий и потери воды.

"При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг... Ситуацию осложняет также то, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривен разницы в тарифах", – жалуются в ассоциации.

Там указывают на возросшие цены на электроэнергию, реагенты, топливо, также почти вдвое выросли налоги.

По подсчетам организации, водоканалам необходимы около $40 млрд для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Незалежной.

"Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление на Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения", – утверждается в заявлении.

"Укрводоканалэкология" от имени водоканалов написала председателю Верховной рады Андрею Парубию и депутатам письмо-SOS, в котором просит уберечь от грозящего коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект вышеозначенного закона.

Как-то тревожно становится за братскую Украину, хозяйство и экономику которой со времен получения "незалежности" и "соборности" довели правители и олигархи до маячащего на том берегу Днепра Средневековья. Не дай там бог одновременного прорыва дырявых газовых труб, водоснабжения и канализации. Все рукастые специалисты уже в России и Польше.

Помнится, нынешний постмайданный президент Петр Порошенко в день введения безвизового режима с Евросоюзом в июне 2017 г. выступил с бравурной речью перед украинцами на массовых гуляниях в Киеве. Там шоколадный олигарх вспомнил великого русского поэта и послал "привет" Москве: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…."

Петр Алексеич, мойте руки перед едой, а рот перед микрофоном.