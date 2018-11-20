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Киев не заметил строительства "Турецкого потока"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Северный поток - 2" застил глаза постмайданным правителям

Украинские власти были настолько увлечены борьбой с прокладкой трубы "СП-2", что не заметили, как Россия и Турция построили газопровод через Черное море, собственно, под носом у Незалежной. Так прокомментировал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сегодняшний плач Киева по поводу вчерашней церемонии укладки последней секции морской части "ТП".

"Украина была так занята борьбой с "Северным потоком – 2", что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. И в Киеве это заметили. Тут же зазвучали голоса с призывом бороться против "Турецкого потока – 2", – цитирует РИА "Новости" Куприянова.

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Ранее во вторник, 20 ноября, глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский рассказал в эфире "24 канала", что, когда будет запущен "ТП", транзит российского топлива через Незалежную сократится примерно на 12-13 млрд куб. газа в год, а в случае строительства второй нитки – еще больше. Он тут же призвал усилить меры против реализации хотя бы "ТП-2". Пан Униговский предложил привлечь к борьбе против российско-турецкой трубы иностранцев, в первую очередь итальянцев, и к управлению украинской ГТС.

Той самой газотранспортной системе, которая дышит на ладан, и в которую пока никто из западных инвесторов не хочет вкладываться, о чем накануне также плакался глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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