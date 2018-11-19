"Турецкий поток" вышел из моря. LIVE

Путин и Эрдоган обсуждают план прокладки второй нити газопровода по суше

Строительство морского участка "Турецкого потока" завершено. В понедельник, 19 ноября, об окончании работ на самом сложном участке – дне Черного моря – лидерам России и Турции Владимиру Путина и Реджепу Тайипу Эрдогану доложили строители. Ожидается, что после торжественной церемонии, в которой главы государств примут участие по видеосвязи, они обсудят в Стамбуле дальнейшие перспективы трубопровода. "Утро" открывает текстовую онлайн трансляцию события.

15.04. Церемония началась. Видеотрансляцию ведет телеканал RT. Присутствующим, в том числе Путину и Эрдогану, показали фильм о строительстве газопровода

14.42. По данным телеграм-канала "Пул №3", Путин прибыл в Стамбул



14.38. Протяженность морского участка трубопровода составляет 930 км

14.36. Какие именно страны получат врезку в "Турецкий поток", окончательно еще не решено. Свою заинтересованность в поставках российского газа через Черное море выразили Болгария, Сербия, Греция, Италия, Венгрия.

14.35. О прокладке газопровода из РФ в Турцию стороны договорились в 2016 году. Укладка трубы по дну Черного моря началась в мае 2017 года. Весной 2018 г. первая нить, предназначающаяся для поставок турецким потребителям, в море была уложена. Параллельно велись работы по прокладке второй нити, которая предназначена для поставок российского газа через территорию Турции в страны Европы.







