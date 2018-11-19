"Турецкий поток" разойдется на пять направлений

Российский газ попадет в Европу с юга

Проект "Турецкий поток" уникален по срокам реализации. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "еще совсем недавно" руководители РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали в Стамбуле решение о прокладке газопровода по дну Черного моря. И вот уже строительство завершается. Причем не одной трубы, а двух: первая предназначена для турецкий потребителей, а вторая – для европейских.

Песков напомнил, что в свое время "болгарские коллеги не смогли отстоять свои позиции и сломались под натиском евроструктур, отказавшись от "Южного потока". Сейчас же они выстроились в очередь, чтобы заполучить трубу с поставками российского газа по "Турецкому потоку".

"Безусловно, хаб будет сформирован, газ пойдет дальше", – успокоил Песков. Он отметил, что турецкая экономика просто "не сможет переварить" такое количество газа, на которое рассчитана мощность труб. При этом у Европы потребность в газе сохраняется и даже растет. "Перспективы самые широкие с созданием пяти ответвлений", – приводит его слова ТАСС.

В понедельник, 19 ноября, Путин и Эрдоган в режиме видеосвязи проведут торжественную церемонию завершения строительства самого сложного участка "Турецкого потока" – морского. Укладка первой нитки газопровода, предназначенной для подачи топлива турецким потребителям, завершена весной 2018-го. Ввод трубы в эксплуатацию намечен на будущий год.

Ряд стран, в частности Болгария, Италия, Венгрия, Сербия и Греция, уже заявляли о своем желании присоединиться к проекту. Однако США выступают с резкой критикой такой позиции европейских коллег.