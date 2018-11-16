Греки тянут "Турецкий поток" на себя

Афины планируют врезать российскую трубу в свою будущую магистраль

"Турецкий поток" должен быть продолжен по территории Греции для снабжения газом стран Южной Европы. В этом Афины настойчиво убеждают Брюссель. По словам греческого премьера Алексиса Ципраса, проект соответствует энергетической стратегии ЕС и укрепит энергобезопасность европейского континента.

"В настоящее время изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med на Балканы, и мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода "Турецкий поток" на Грецию", – приводит ТАСС речь Ципраса, с которой тот выступил на третьем Салоникском саммите лидеров балканских государств.

Планируемый Восточно-Средиземноморский газопровод (East-Med) – это совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра. Труба должна пройти через израильское месторождение "Левиафан", кипрское месторождение "Афродита" и через Грецию выйти к Италии.

Греция сейчас работает над целой сетью трубопроводов. На 80% готов проект строительства интерконнектора "Греция – Болгария", который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР). ТАР, в свою очередь, будет связан с межсистемным газопроводом Греция – Македония, необходимым для поставок природного газа на Западные Балканы.

Все это вместе является элементом энергетической стратегии ЕС, считает Ципрас и настаивает, что российское топливо, поданное через "Турецкий поток" придется тут как нельзя более кстати.

Накануне стало известно, что "Турецкий поток" практически готов. На 19 ноября намечена торжественная церемония окончания строительства самого сложного – морского – участка. В ней примут участие главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее о своем желании протянуть к своей территории ответвление от "Турецкого потока" заявили Болгария, Италия и Сербия.