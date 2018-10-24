У "Турецкого потока" появился новый клиент

Нибиру
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
- Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
Москва рассматривает возможность газового сотрудничества с Римом,
заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с
итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.
По словам российского главы, есть разные варианты присоединения Италии к "Турецкому потоку".
"Это может быть через Болгарию, это может быть дальше через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию, это и сотрудничество в связи с увеличивающимся объемом в будущем поставок по "Северному потоку – 2", – цитирует Путина RT.
К слову, поставки газа в Италию по "Северному потоку – 2" не обсуждались на встрече, уточнил Путин. Тем не менее Италия должна быть заинтересована в самом трубопроводе, поскольку в его строительстве участвует итальянская сторона, передает слова президента "МИР24".
В случае войны Вашингтон поплатится за свои агрессивные действия
Трагедия произошла из-за отсутствия воспитания молодежи