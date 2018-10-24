У "Турецкого потока" появился новый клиент

Трубопроводом заинтересовалась Италия

Москва рассматривает возможность газового сотрудничества с Римом, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.



По словам российского главы, есть разные варианты присоединения Италии к "Турецкому потоку".

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"Это может быть через Болгарию, это может быть дальше через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию, это и сотрудничество в связи с увеличивающимся объемом в будущем поставок по "Северному потоку – 2", – цитирует Путина RT.

К слову, поставки газа в Италию по "Северному потоку – 2" не обсуждались на встрече, уточнил Путин. Тем не менее Италия должна быть заинтересована в самом трубопроводе, поскольку в его строительстве участвует итальянская сторона, передает слова президента "МИР24".