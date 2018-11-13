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ЕС зависит от российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Как воздух голубое топливо РФ необходимо Европе

На топливное рабство Евросоюз обрекла канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что европейское братство находится в капитальной зависимости от российского газа и без него ЕС никак не обойтись.

Энергетическому вопросу глава немецкого правительства посвятила часть своего выступления в Европарламенте. Меркель подчеркнула необходимость в голубом топливе made in Russia с оговоркой, что Европа "может диверсифицировать свои источники".

"Если мы хотим отказаться от угля, то должны будем использовать больше газа в переходное время. Это означает, что импорт газа должен быть диверсифицированным. Мы не можем исключить Россию из числа источников", – заверила политик, передает телеканал Phoenix, который ведет трансляцию заседания.

В то же время Меркель не отказывается от своих убеждений относительно транзита через территорию Украины. Канцлер по-прежнему отстаивает его.

Оксана ПОДТУРКИНА
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