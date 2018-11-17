Россия опасается повторения "Турецким потоком" судьбы "Южного"

Сейчас рассматриваются разные маршруты прокладки газопровода

"Турецкий поток", возможно, проложат через Сербию.

О возможных маршрутах газопровода рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Сейчас различные пути укладки "Турецкого потока" по европейской территории прорабатываются. "..в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене", – отметил Лавров в интервью газете "Сербский телеграф". Выдержки публикует ТАСС.

Он отметил важность сотрудничества России и Сербии в сфере энергетики и рассказал о больших совместных планах двух стран.

Между тем печальный опыт "Южного потока" нельзя не учитывать, подчеркнул Лавров. Такая ситуация не должна повториться. Поэтому работы начнутся "только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза", заявил он.

"Турецкий поток" тянут по дну Черного моря до европейской части Турции, далее – к границе с Грецией. Одна из нитей газопровода будет снабжать турков, другая – страны Южной и Юго-Восточной Европы.

На днях стало известно о практически полной готовности "Турецкого потока". Самая сложная, морская часть, завершена. Торжественная церемония в честь окончания работ состоится 19 ноября в Стамбуле. Как сообщалось ранее, в ней будут участвовать российский и турецкий лидеры: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.