Белград увидел перспективы энергобезопасности и даже транзитной прибыли

Сербские власти выразили готовность подключиться к газопроводу "Турецкий поток", поскольку он может укрепить энергетическую безопасность страны и региона в целом. Об этом сообщил в Стамбуле министр энергетики Сербии Александр Антич, который присутствовал на сегодняшней церемонии укладки последней секции морской части "ТП".

Громкие заявления серб сделал после встречи со своим турецким коллегой Фатихом Донмезом.

"Реализация проекта "Турецкий поток" будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение "Турецкого потока" вместе со своими соседями", – цитирует РИА "Новости" Антича.

По его мнению, новый газопровод сыграет значительную роль для региона в целом.

"Возможность того, что от 10 до 15 млрд куб. российского газа пройдут из Турции к Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии, является серьезным шансом для развития энергетической безопасности. Это откроет возможность для развития газификации и газовой экономики", – считает сербский министр.



Антич подчеркнул, что с подключением к "ТП" названные им страны смогли бы получать и значительную прибыль от транзита газа.

Ранее в понедельник, 19 ноября, во время церемонии завершения строительства морского участка газопровода турецкий президент Реджеп Эрдоган заметил, что данный проект "открывает серьезные перспективы не только для Турции и ее народа, но и для других стран". По его словам, половина российского топлива по "Турецкому потоку" пойдет европейским потребителям.

Еще в мае нынешнего года Москва напомнила Софии, как несостоявшейся участнице "убитого" "Южного потока", что в вопросах масштабных энергопроектов российская сторона впредь будет договариваться лишь при наличии гарантий их осуществления со стороны Болгарии или Евросоюза, потому что "никто не хочет повторять каких-то срывов".

Вероятно, нынешние хотелки дружественной нам Сербии также должны быть подкреплены железобетонными документами между двумя странами и одобрительной отмашкой из Брюсселя.

"Турецкий поток" предполагает укладку газопровода двумя нитками мощностью по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки голубого топлива запланированы на 1 января 2020 года.