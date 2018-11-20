"Турецкий поток": Россия сжала газовый кулак

В зарубежной прессе осмыслили значение нового газопровода

Россия усиливает хватку. Так аналитики Bloomberg охарактеризовали завершение строительства морской части "Турецкого потока". Несмотря на то, что до запуска газопровода в эксплуатацию остается еще около года, на Западе забили во все колокола.

"Россия усилила газовое господство в Турции и в Южной Европе", – говорится в статье Bloomberg. Аналитики агентства указывают, что, пока США устраивают торговые войны и вводят санкции против всех подряд, Россия спокойно достигает своих стратегических целей, прокладывая газопроводы.

Немецкое издание Focus предрекло проекту большое будущее. Несмотря на то что маршрут второй ветки "Турецкого потока" не определен, аналитики не сомневаются, что она дойдет до Европы.

Уверены в этом, судя по всему, и на Украине. После церемонии в Стамбуле, в которой участвовали главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, в Киеве бросились подсчитывать убытки от "турецкой" трубы и будущей "европейской". В эфире украинского телеканала "24" председатель экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский признал, что одну трубу они проморгали, поэтому должны приложить все усилия, чтобы не позволить странам на юге Европы получать газ в обход Украины. В противном случае доходы Незалежной от газового транзита сократятся в 10 раз, предупредил эксперт.

Торжественное завершение прокладки "Турецкого потока" из РФ к берегу Турции по дну Черного моря состоялось накануне, 19 ноября.