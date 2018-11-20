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Порошенко расставит морскую охрану на границе от Измаила до Мариуполя

Фото: www.globallookpress.com
Новое формирование появится совсем скоро

Для прикрытия оставшихся рубежей на Азове будет создано отдельное управление, пообещал президент Украины. Таким образом, уверен Петр Порошенко, морской границе будет обеспечен тотальный контроль.

Управление морской охраны будет сформировано в ближайшей перспективе, пообещал он во время визита в главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы страны.
"До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", – заявил Порошенко, передает его пресс-служба.

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Однако это не все нововведения, на которые замахнулся лидер Незалежной. По его словам, с моря охранять покой государства будут подразделения оперативного реагирования, а у пограничников в течение каких-то пары лет появятся легкие вертолеты.

Российско-украинская конфронтация в водах Азовского моря набирает обороты. Киев намерен в его акватории построить военно-морскую базу, напоминает "Царьград"

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Оксана ПОДТУРКИНА
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