Ошибочка вышла: арестованный за санкции РФ корабль ушел с Украины

После громкой истории с задержанием освободили судно по-тихому

Сухогруз Comet, арест которого власти Незалежной называли ответом на введенные Россией против Украины санкции, освобожден и движется по своему маршруту.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные международного мониторингового ресурса MarineTraffic.

Судно было захвачено в порту Мариуполя. Первым об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, задержание судна с российской продукцией – пример того, как Киев будет отвечать Москве на введенные, в том числе против него самого, санкции. У многих тогда сразу появились сомнения: возникал вопрос, что делало судно, перевозившее якобы российский товар из российского порта, в Мариуполе.

Вскоре все выяснилось: украинцы арестовали сухогруз под флагом Либерии, принадлежащий голландской компании. На его борту была продукция Алчевского металлургического комбината, предназначавшаяся для компании из Бельгии. Причем груз был оформлен по free on board, то есть ответственность за него нес получатель.

Более того, даже команда корабля состояла из граждан Украины, среди экипажа был только один россиянин.

Так что после бравурного заявления Луценко историю постарались замять. Корабль по-тихому выпроводили с территории Украины. Через Черное море он уже прошел Босфор, побывал в порту Стамбула и в 6:52 мск 21 ноября он находился в Мраморном море, пишет РБК. За все это время украинские власти никак не прокомментировали происходящее.

Россия ввела ограничительные меры в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний 1 ноября 2018 года. В черный список попали генпрокурор Незалежной Луценко, глава МВД Арсен Аваков, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сын президента страны Алексей Порошенко и другие. Сам глава Незалежной увернулся от санкций.

