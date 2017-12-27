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Донбасс и Украина обмениваются пленными

Фото: Михаил Соколов/ТАСС
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Тем не менее, военнослужащие обеих сторон конфликта к Новому году смогут вернуться к своим семьям

На востоке Украины начался самый масштабный за последние 14 месяцев обмен военнослужащими, которые удерживались в плену. Процедура проходит между пунктами пропуска "Горловка", который находится под контролем Киева, и "Майорск", находящийся в зоне ответственности непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). 

Автобусы с пленными некоторое время назад прибыли на нейтральную полосу. Передача военнослужащих началась около 15:00 по московскому времени. Колонна с удерживаемыми властями Донбасса лицами, а также журналистами въехала на подконтрольную Киеву территорию под гарантии Международного Красного Креста и ОБСЕ. С украинской стороны также прибыли автобусы с пленными.

После этого представители обеих сторон сверили списки обмениваемых. "Списки обговорены и согласованы. Отработали этот этап, и скоро начнется освобождение", - написала в своем Facebook народный депутат Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко. В процессе обмена Киев намерен передать противникам 306 человек, ДНР и ЛНР вернут на родину 74 украинских военнослужащих.

Ранее сегодня исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил о подписании указа о помиловании военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут переданы Киеву. "Ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины", - заявил чиновник, чьи слова приводит Луганский информационный центр.

При этом адвокат Валентин Рыбин сообщил в своем Facebook, что украинская сторона подбирает военнопленных для обмена на свое усмотрение. "Только что, вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц, тех, кого посчитала нужным именно она. В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек остались на месте!" - написал юрист.

Кроме того, стало известно, что на обмен не взяли гражданина Эстонии Владимира Полякова. "Ему (Полякову) заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то "политическое решение". Возможно, поменяют в январе", - приводит РИА ФАН слова адвоката Полякова Татьяны Монтян.

Договоренность о предновогоднем обмене была достигнута в понедельник, 25 декабря. Это произошло на переговорах, в которых приняли участие глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, а также представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук. 

Андрей ФИЛАТОВ
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