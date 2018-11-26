Захват кораблей на Азове обернется обвалом рубля

Запад готовит против России новые санкции

Евросоюз намерен выработать единую позицию по ситуации в Азовском море. По инициативе Австрии, председательствующей сейчас в Совете ЕС, во вторник, 27 ноября, в Брюсселе должны собраться представители объединения на срочное совещание.

"Австрийские представители запросили проведение завтра заседания комитета по политике и безопасности ЕС, чтобы выработать общую европейскую позицию по ситуации", – приводит ТАСС слова главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Какова позиция Брюсселя, понятно из слов представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини. Она первым делом потребовала от России "немедленно деэскалировать ситуацию", вести себя "сдержанно" и прекратить проверку судов в Азовском море.

Поскольку метод ведения диалога у Запада исключительно санкционный, то и в качестве реакции на конфликт Киева и Москвы в Азовском море стоит ожидать введения новых экономических мер давления.

"Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга", – считает директор аналитического департамента инвестиционной компании "Альпари" Александр Разуваев. В итоге неизбежно очередное падение курса рубля, которое в данном случае может составить 10-15%.

Впрочем, негативные последствия не минуют и Украину. "Нужно помнить про украинский газовый транзит. Пока не завершены проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", вопрос не решен. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера", – приводит "Лента" мнение Разуваева.

В воскресенье, 25 ноября, в территориальные воды России в районе Керченского пролива вошли три корабля ВМС Украины. Подчиниться требованиям погранично-патрульной службы ФСБ РФ они отказались. В итоге были задержаны и препровождены в порт Керчи. Открыто уголовное дело по факту нарушения украинскими моряками российской госграницы. Киев назвал инцидент "актом военной агрессии" Москвы.