Украина пригласила НАТО в Черное море

Киев просит альянс о военной поддержке

Провокация в Керченском проливе была устроена для того, чтобы военные корабли Североатлантического альянса получили весомый предлог для вхождения в черноморскую акваторию. Такое мнение высказал украинский журналист Орест Сохар.



По словам Сохара, режим военного положения, который пытается ввести на Украине президент Петр Порошенко, "нужен для повышения статуса отношений с Североатлантическим альянсом: чтобы НАТО ввел свои корабли в акваторию Черного моря, тогда должно случиться что-то особенное". "Введение военного положения именно на эту важность и указывает", – подчеркнул Сохар в своем посте на Facebook.

Журналист напомнил, что за последние месяцы Украина уже во второй раз пытается провести конвой военных кораблей под Крымским мостом. Суда Военно-морских сил Украины направляются из Одессы в Мариуполь, где продолжается строительство военно-морской базы. Каждый раз Киев предупреждал о прохождении пролива в соответствии с требованиями международного законодательства, утверждает Сохар. Тем самым вину за инцидент он возлагает на российских пограничников.

По словам журналиста, последние два месяца россияне активно стягивали тяжелое вооружение к линии разграничения в Донбассе, а также усиливали личный состав военного контингента в Крыму.

"Поэтому поведение агрессора можно трактовать по-разному, но россияне готовились к этой операции, которая может иметь многоплановое назначение: от простого отвлечения внимания от событий на Донбассе до нового витка агрессии. В любом случае россияне четко понимают, что для них это обернется новыми санкциями и повышением градуса геополитических конфликтов", – резюмировал автор публикации.

Вчера, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. В результате они были задержаны. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

После инцидента украинский президент предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Украинская армия приведена в полную боевую готовность. Недалеко от Крыма были замечены американские самолеты, поднявшиеся в воздух с авиабазы НАТО в Болгарии.