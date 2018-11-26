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Самолет-разведчик США направился к Крыму

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАзовский кризис разорвет последние нити между РФ и Украиной
НАТО пристально следит за происходящим

После задержания украинских кораблей в Азовском море в направлении Крыма вылетел американский самолет радиоэлектронной разведки "Боинг RC-135V".

Согласно данным мониторинга воздушной обстановки, которые представил портал Planeradar, разведчик с позывным BASTE41 поднялся с базы "Суда-бей" на острове Крит, а затем направился в акваторию Черного моря. В 9:30 по московскому времени "Боинг" находился в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к Крымскому полуострову.

Военные эксперты связывают полет разведчика с эскалацией ситуации в Азовском море. Три арестованных украинских корабля сейчас находятся в Керчи. Экипаж "Боинга" могла интересовать их судьба.

Кроме того, Россия усилила патрулирование Керченского пролива штурмовиками Су-25 и вертолетами Ка-52. "Боинг RC-135V" мог собирать данные о действиях Вооруженных сил РФ, в частности, путем перехвата сигналов из каналов связи.

Александр ИЛЬИН
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