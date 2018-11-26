Азовский кризис разорвет последние нити между РФ и Украиной

Провокацию называют отчаянной попыткой Порошенко сохранить власть

Инцидент с задержанием украинских кораблей в Азовском море вызовет резкое ухудшение отношений между Киевом и Кремлем. Кроме того, для Москвы это может обернуться новыми санкциями, а также сложностями в международных переговорах. Порошенко же полностью использует ситуацию в своих интересах, но пострадают, как обычно, простые граждане.

По мнению политолога Богдана Безпалько, Украина может еще больше ужесточить режим пересечения границы для граждан РФ, закрыть железнодорожное и, возможно, даже автомобильное сообщение.

Во внутренней политике военное положение предусматривает изъятие собственности у частных лиц, а также ревизирование в пользу армии и государства, хотя это, конечно, крайняя мера.

Очень важно, что если военное положение продлят, то это будет означать продление полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как считает Безпалько, его могут поддержать международные акторы, которые поставят вопрос о целесообразности встречи Путина и Трампа и ряде других аспектов, например, по поводу переговоров о четырех курильских островах, на которые претендует Япония.

Подаваться это будет так: якобы Россия проводит агрессивную политику в морской сфере, стоит ли вести с ней подобные переговоры.

В свою очередь, Telegram-канал "Незыгарь" утверждает, что последствием крымских событий может стать, напротив, отмена встречи Владимира Путина с Трампом в Аргентине в конце этой недели. И это уже будет вторая отмена встречи на высшем уровне. Первая отменилась в Париже в начале ноября.

Большинство российских экспертов уверены, что провокация в Азовском море связана с предвыборной кампанией Петра Порошенко.

"Если бы ему удалось прорвать "морскую преграду" без предупреждения, он выставил бы это как свою победу и унижение России. А в случае поражения, как это произошло, он выставит РФ агрессором на международной арене", – сказал "Утру" Безпалько.

По его словам, для украинского президента это беспроигрышный вариант, так как внимание центрируется на самой фигуре Порошенко, а не на негативных последствиях его президентства. В пользу этой версии говорит тот факт, что раньше Украина не пыталась проникнуть в российскую акваторию, хоть и не считает ее таковой.

О том, что инцидент связан с предвыборной кампанией украинского президента, предположил и директор Центра анализа и стратегий технологий Руслан Пухов. Он напомнил, что у Порошенко сейчас крайне низкий рейтинг и мало шансов выйти во второй тур.

"Поэтому вполне возможно, что это осознанная провокация с целью патриотической накачки украинского общества в пользу действующего президента и верховного главнокомандующего. Такая вот "отрыжка внутриполитической борьбы на Украине", – заявил "Утру" эксперт.



С точки зрения обеспечения военной безопасности для России существенно ничего не должно измениться. По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, она даже укрепится за счет провала дальнейших провокаций в российских территориальных водах.

А введение военного положения на Украине не представляет опасности для России, поскольку украинские вооруженные силы не обладают потенциальной возможностью нанести серьезный ущерб РФ.