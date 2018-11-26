Однако план посчитали слишком рискованным

После драки кулаками не машут, однако на Украине думают по-другому. Командующий вооруженными силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина рассматривала возможность поддержки задержанных катеров в Азовском море с воздуха.

"Но вы знаете, что в течение четырех лет Крым не то что насыщен, он перенасыщен средствами ПВО: комплексы С-400, С-200 стоят на Керченском полуострове", – цитирует Воронченко агентство УНИАН. По его словам, преодолеть систему ПВО было бы "слишком обременительно".

Стоит отметить, что в случае применения боевой авиации Украина автоматически нарушила бы воздушное пространство России, и истребители ВВС Украины, которые пришлось бы вызывать, скорее всего, из Кульбакино в Николаевской области, были бы уничтожены российскими Су-30СМ. Сложно представить, что Воронченко говорил это все всерьез.