Российская сторона указала на "бандитизм" Киева

Совет безопасности ООН проводит в Нью-Йорке экстренное заседание по инциденту в Керченском проливе. Совбез не утвердил предложенную Москвой повестку по нарушению украинскими ВМС границы РФ.

21.00. Не стоит искать российскую агрессию там, где ее нет, указал он председателю. Иначе посягательства на суверенитет РФ могут привести к печальным последствиям, подытожил он. Заседание Совбеза завершено.



20.57. Высказался Полянский и о принадлежности Крыма. Этот вопрос давно закрыт и не подлежит обсуждению, подчеркнул он: "Никакие санкции не заставят нас отступить от принципа защиты крымского населения. Россияне гордятся этим решением".

20.55. Представитель России обвинил ООН в том, что организация покрывает "сознательную провокацию" украинцев.

20:43. Слово снова взял Полянский. "Я с удивлением узнал, услышав выступающих, что, оказывается, мы аннексировали и захватили Азовское море", – заметил россиянин. Он указал Хейли и Дикарло, что минские соглашения никоим образом не связаны с Азовом, как эти представительницы в своих речах зачем-то связали. Зато, подчеркнул Полянский, западные страны не замечают, как Киев наращивает свои военные силы в зоне конфликта в Донбассе.



20:40. Украинец успокоил западные страны, что введенное военное положение не нарушит планов проведения выборов президента страны, поскольку глава государства Петр Порошенко установил его срок в 30 дней. Также он призвал Россию освободить "23 украинских солдата" и три корабля.



20:34. Представитель Киева цитирует распространенную ранее Генштабом Украины аудиозапись радиоперехвата переговоров якобы российских моряков. Он сразу извинился за матерную лексику, но приводил разговоры без них. Действия Москвы назвал воинственными и нарушающими российско-украинский договор по Азовскому морю. По мнению Владимира Ельченко, российские моряки, с точки зрения Киева, провоцировали ВМС Украины на военную конфронтацию, а сам инцидент якобы начался именно с тарана украинского судна.



20:26. Ну, слово дали неньке. О, украинец ударился в конспирологию. Он обнаружил факт, что в этот же день, т.е. 26 ноября 1939 г., правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артобстрела, который, по заявлению советской стороны, был совершен с финляндской территории. Эта "провокация", утверждает представитель Незалежной, через несколько дней обернулась началом Советско-финской войны, в результате чего Россия, то бишь СССР, была исключена из Лиги наций. "Это к теме не выученных уроков", – заметил украинец. Он заявил, что не существует никакой российской госграницы в районе Крыма.



20:24. Как под копирку выступили Перу, Боливия, Экваториальная Гвинея, Нидерланды: необходимо прекратить эскалацию в Керченском проливе, ситуацию надо разрешить с помощью переговоров и диалога. С теми же речами выступил представитель Китая, также заявив о поддержке территориальной целостности Незалежной.



20:17. Представитель Казахстана выступил эмоционально. Он призвал отставить идеологические противоречия, чтобы не допустить войны в регионе.

20:14. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев ожидает от Совбеза ООН усиления санкций против России в связи с ситуацией в Черном море, пишет РИА "Новости".



20:07. Представители Польши и Швеции дружно заклеймили Россию за ситуацию на Украине, напомнив традиционное – "аннексия" и "агрессия". Ну и про то, что Запад за суверенитет несчастной Незалежной.



20:05. Более сдержанно выступила Франция, призвав все стороны воздержаться от эскалации конфликта, а Москву – отпустить задержанных украинских моряков.



19:57. Представительницу США поддержал и британец. Агрессия, аннексия и прочая мантра снова повторились уже из его уст. "Россия слаба, она знает это, поэтому пытается играть на процессе, а потом изображает жертву. Эта тактика не пройдет", – сказал он, имея в виду выступление Полянского.

По его мнению, случившееся с украинскими судами стало возможно по той причине, что Россия якобы "пытается закрепить свою аннексию и надеется, что международное сообщество закроет на это глаза". Не обошел в своем выступлении британец и приснопамятную тему отравления в Солсбери.



19:50. Американка Хейли описала инцидент так: корабли ВМС Незалежной шли из одного украинского порта в другой, но российские пограничники помешали им, обстреляли и пошли на таран. О том, что украинские моряки в течении 12 часов нарушали границу РФ и игнорировали предупреждения наших пограничников, она не упоминает. Зато сказала, что антироссийские санкции по Крыму сохранятся.



19:47. Дикарло заявила, что именно из ООН пришла на Украину рекомендация о введении военного положения в стране.



19:45. Далее Совбез проходит уже по инициативе Киева. Помимо членов СБ ООН, в нем участвуют представитель Украины и замгенсека ООН Розмари Дикарло. Первое слово передают именно ей. По ее мнению, эскалация в Керченском проливе стала следствием "аннексии" Россией Крыма.



19:39. Москва выражает сожаление результатами голосования и тем, что западные государства, "подчиняясь стадному инстинкту", сорвали заседание, пойдя на поводу у Вашингтона. Попытку западных стран выставить российскую инициативу по созыву СБ ООН за украинскую Полянский назвал "примитивной". Эта часть Совбеза закрылась.



19:35. В знак протеста РФ не станет участвовать в заседании, которое будет посвящено украинской повестке.



19:34. Российский представитель описал инцидент с украинскими военными судами, ставший причиной заседания в ООН. Россия в соответствии с нормами международного права защищала свои границы, заявил Дмитрий Полянский. По его словам, западные страны намеренно закрывают глаза на действия украинского режима.

19:32. "Были нарушены не только ключевые положения Международного морского права, но и общего права, включая устав ООН, который требует от всех государств уважать суверенитет другого государства. То, что такое нарушение произошло, причем довольно опасными методами маневрирования в узком проливе, могло создать и создавало риски для нормального движения судов в этой акватории. Разумеется, такой бандитизм должен быть пресечен, а международное сообщество должно понимать, к чему ведут действия Киева", – подчеркнул в выступлении Полянский.

19:29. Российская сторона назвала случившееся в Керченском проливе провокацией, следствием которой власти Незалежной инициировали введение военного положения в стране, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации. Москва указала, что за 5 лет войны в Донбассе Россия не бросила украинцев и не стала отказываться от братских связей. "Наша страна никогда не наносила первой удар, но способна защищать Крым", – сказал представитель РФ на заседании. Он отметил, что Запад и киевские власти как мантру произносят слова о мифической "угрозе", "оккупации", "агрессии" России.



19:25. За предложенную РФ повестку проголосовали 4 страны, против – семь и еще четыре воздержались. Таким образом она была заблокирована.

