Трампа подбивают вооружить Украину до зубов

Сенаторы настаивают на новых санкциях и увеличении военной помощи Киеву

Американские законодатели оказывают давление на Трампа, чтобы начать поставки вооружений на Украину в ответ на российскую "агрессию" в Керченском проливе. Как известно, в военном бюджете США предусмотрено оказание помощи украинским ВМС, однако до этого момента Вашингтон не решался на подобные шаги, разве что предложил свои старые фрегаты, которые Украина не захотела взять на баланс.

Но теперь сенаторы начали действовать более решительно, и особенно после того, как Трамп отреагировал на ситуацию, по их мнению, недостаточно жестко.

Американский президент лишь заявил, что ему "это не нравится", а затем вновь обрушился с критикой на НАТО и европейцев в Twitter: "ЕС годами использует нас, чтобы получать выгоду в торговле, однако и не думает выполнять свои обязательства в НАТО. Так дальше не пойдет".

После этого член комитета по иностранным делам Палаты представителей, к слову, имеющий украинские корни, Элиот Энгель обвинил Трампа в нерешительности.

"Мы должны помогать нашим партнерам по НАТО, а Трамп, напротив, разрушил альянс. Кроме того, своим бездействием он показывает Путину, что с нашей стороны можно ожидать только слова, но не действия", – цитирует Энгеля Defense News.

По словам американского политика, США нужно поставлять летальное вооружение на Украину. Только гибель российских военных изменит политику Кремля, добавил он.

В свою очередь, председатель Комитета Сената по вооруженным силам Джим Инхоф пригрозил новыми санкциями России и призвал к скоординированному вместе с ЕС ответу Москве.

"Если Россия продолжит издеваться над украинцами в Черном море, США и ЕС должны рассмотреть вопрос о введение дополнительных санкций в отношении России, увеличить группировку ВМС США и НАТО в Черноморском регионе и увеличить военную помощь Украине, как это предусмотрено законом", – сказал сенатор.



Конгресс призвал обеспечить Украину радарами ПВО, морскими минами, противоминными устройствами, а также кораблями ближней морской зоны. К слову, в эту группу входят корветы и патрульные катера.

Член комитета Сената по внешним связям Боб Мендельс также призвал Трампа к решительным действиям до того, как он встретится с российским президентом на G20 в Аргентине. По его словам, Кремль уважает только сильного противника, который "может дать отпор хулиганам". Сам Мендельс предложил все то же самое, что и Инхоф, плюс рекомендовал провести дополнительные учения НАТО в Черном море, которые, безусловно, вызовут негативную реакцию Москвы.