Корабль ФСБ серьезно пострадал в Керченском проливе

Российский пограничный корабль под бортовым номером 354 получил серьезные повреждения правого борта. Об этом говорит фото, опубликованное в Twitter британским журналистом Кристофером Миллером. На нем видно, что обшивка пробита, а дыру закрывает предположительно лист пластика.

It appears something did happen to this Russia coast guard vessel today. No damage in video shown on Russian state TV. (1st pic; video here: https://t.co/KLW4a1c3Xm) But in Kerch Info photo, looks to be damaged on starboard side. (2nd pic) Did Russia's Don also ram its own boat? pic.twitter.com/dPJeOX6Jdm