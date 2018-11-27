Появились подробности ранений украинских моряков

Двоих серьезно зацепило

Одному из моряков, задержанному в Керченском проливе, оторвало пальцы. Другому осколки вошли в бедро, что привело к существенной кровопотере.

Такие подробности публикует военкор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов на страницах Life.ru. По его словам, все ранения осколочные – российский сторожевой катер "Изумруд" открыл стрельбу по корпусу БАК "Бердянск", но не по морякам.

Стоит отметить, что если стреляли из АК-630, вполне понятно, что людей зацепило. Украинские военные также утверждают, что катера еще обстреляли со штурмовиков неуправляемыми ракетами, однако российская сторона эту информацию не подтверждает.

В любом случае раненых быстро эвакуировали и прооперировали в керченской городской больнице. Сейчас они находятся под постоянным присмотром врачей в травматологическом отделении. А во избежание любых внештатных ситуаций раненых охраняет спецназ ФСБ.

WarGonzo также уверяет, что почти у всех украинских моряков отсутствовали документы, что говорит о вероятности выполнения боевого задания.