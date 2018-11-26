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Вскрылись детали провокации Киева в водах РФ

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
В ФСБ поминутно расписали вчерашний конфликт

Украинское судно "Горловка" и буксир "Яны Капу" попались в поле зрения российских пограничников в воскресенье, в 16:40. Незваных гостей, которые шли в сторону Керченского пролива, застали врасплох в  исключительной экономической зоне РФ. Хотя изначально моряки Незалежной утверждали, что их не интересует данное направление.

Впрочем, "провокаторы" были замечены накануне морского конфликта, в субботу поздним вечером. И тогда же были предупреждены, как нужно пересекать госграницу. Однако не прислушались. Заявка на проход Керченского пролива не поступала. При этом суда ВМС Украины получили известие о закрытии российских вод на подходе к проливу со стороны Черного моря.

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Ранним утром, около 4-х утра, к "первопроходцам" присоединились "Никополь" и "Бердянск".

"В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации", – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Украинцев предостерегали, что своими действиями они нарушают международное право.

В 10:35 они пожаловались руководству на российских пограничников – мол, суда Незалежной зажаты кораблями РФ. В таком положении непрошеные гости находились вплоть до 18:30.

В России по данному факту возбудили уголовное дело, напоминает "360". Экипажи судов задержаны и отправлены на допрос. Известно, что их координировали два сотрудника СБУ.

Кстати, свое вторжение провокаторы осуществили в территориальные воды, которые принадлежали России еще до "крымской весны". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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